【7位〜12位】1月12日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蠍座
総合運：★★★☆☆
今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。
恋愛運
今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。
｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。
ラッキーアイテム：帽子
ラッキーカラー：レッド
【8位】魚座
総合運：★★★☆☆
今日、あなたに幸運を運んでくれるのは、外国の文化。海外の伝統的な音楽や風習などに触れてみたり、食べたことのない外国料理のお店や食材にトライしてみるのがオススメ。新鮮な気分になったり、密度の高い時間を過ごせたりしそう。
恋愛運
「理想とは違うけれど、まぁいいか」と妥協すると、不満と後悔が大きくなってしまいそうな恋愛運。本当に望んでいることはなんなのか、絶対に妥協できないポイントはどこか。それを自分のなかで確認しておくといいでしょう。
金運
お金との付きあい方について、｢計画どおりにできない…｣と、自分への評価が低くなるかもしれない日。ただ、落ち込んでばかりいなくてもOK。ひとつでも改善できる部分を見つけて取り組み始めることが、金運UPへの近道です。
ラッキーアイテム：革靴
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。
恋愛運
相談されていた人や、失恋直後の友だちなどとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友だちでいて、自分の本心を確かめて。
金運
これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。
ラッキーアイテム：革小物
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】双子座
総合運：★★☆☆☆
伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。
恋愛運
意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。
金運
自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢なにが一番稼げるか｣ではなく、｢なにが一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、ひとつのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！
ラッキーアイテム：アトマイザー
ラッキーカラー：グレー
【11位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。
恋愛運
「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく一歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。
金運
家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。
ラッキーアイテム：筆ペン
ラッキーカラー：シルバー
【12位】射手座
総合運：★☆☆☆☆
誰かのなんでもないひと言が、嫌味や皮肉に聞こえてしまうかも。そのような場面では「こう感じる日なんだ」と割り切ってしまいましょう。相手も自分も責めずに受け流していると、運気も人との関係も良好になります。
恋愛運
自分で思う何倍も色っぽい魅力がにじみ出て、恋の相手の心を動かせる日です。ただ、ほかの人にもその魅力が伝わると、誤解が生じて恋の進展が遅くなる可能性も。恋人や好きな人に対してだけ、やさしさを見せるように心がけて。
金運
日用品や食費、交際費は、節約モードで過ごすといい日です。お金の使い方が、さらに上手になる発見ができそう。ただ、コンサートや演劇のチケット購入など、アート関連の出費は〇。後から｢買っておいてよかった｣と思えるでしょう。
ラッキーアイテム：キーリング
ラッキーカラー：ライトブルー