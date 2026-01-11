3連休中日のきょうは、この冬一番の強い寒気の影響で、各地で風や雪が強まりました。この天候はあすにかけても続く見込みで、日本海側などでは突風や大雪に注意が必要です。

走行中の車に襲い掛かる強烈な砂嵐。きょう昼すぎに撮影された埼玉県の関越自動車道の様子です。

きょうは、強い寒気の影響で、各地で“冬の嵐”となりました。

神戸市では、阪神・淡路大震災で亡くなった人を追悼する行事「神戸ルミナリエ」の作品の一部が倒壊。強風にあおられたとみられています。

神奈川県秦野市では山火事が発生。「堀山の家」という山小屋が全焼したほか、周囲にも燃え移り、今も延焼中です。

また、群馬県桐生市でも山火事が発生していて、県は自衛隊に災害派遣を要請しました。

いずれの山火事でも、現在のところ、けが人は確認されていません。

午後4時までの最大瞬間風速は、▼山形県酒田市で34.6メートル、▼鳥取市や新潟県佐渡市で31.4メートルなどとなっています。

気象庁は、あすの昼前にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で大雪になるとしていて、交通障害などに注意が必要です。