お笑いタレントの土田晃之（53）が11日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。自身に唯一連絡先を聞いてきたグラビアタレントを明かした。

現在もグラビア界の第一線で活躍するタレント熊田曜子（43）がゲスト。土田を「芸能界のお兄ちゃん」と慕っていると明かすと、マツコ・デラックスは「つっちーが芸能界のお兄ちゃんなんだ」と意外そうな様子。これに首をかしげた土田は「そんなつもりは1個もなかったんですけど」と距離を取って笑わせつつ、「古い付き合いで、出会った時からあんまり変わってないです。結構グイグイの人なので」と熊田を評した。

また「当時アイドル番組みたいなのを若手の頃やってたんですけど」と回想。「もちろんこっちから連絡先を聞くようなことはないわけです。唯一、この人（熊田）から『連絡先を教えてください』って言われたので、嫌ですって断ったんです」とやりとりを振り返った。

土田は「ちゃんとマネジャーさんに土田さんに連絡先教えていいかって確認してから来なさいって言ったら、その横にいたのがマネジャーさんで。『あ、いいですよ』って普通に言うから。しょうもねえ事務所だなと思って」とぶっちゃけて笑いを誘った。