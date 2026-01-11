あすは日本海側を中心に雪が降りやすく、午前中は雪の強まる所もあるでしょう。

大雪や猛ふぶきによる交通障害に警戒が必要です。朝までは西日本の太平洋側や東海周辺にも雪雲が流れ込み、積雪となる所もありそうです。ただ、日中は太平洋側で晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥が続くでしょう。

気温です。朝の気温は全国的にけさより低く、東京で1℃、名古屋で−2℃など、冷え込みが強まりそうです。路面の凍結にも注意が必要です。日中の気温も関東から西で10℃に届かない所が多く、強い北風がおさまっても空気が冷たく感じられるでしょう。札幌は−3℃と、厳しい寒さになりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：-3℃ 釧路： 0℃

青森 ：-2℃ 盛岡： 0℃

仙台 ： 5℃ 新潟： 3℃

長野 ： 4℃ 金沢： 6℃

名古屋： 7℃ 東京：10℃

大阪 ： 7℃ 岡山： 7℃

広島 ： 7℃ 松江： 6℃

高知 ： 9℃ 福岡：10℃

鹿児島：11℃ 那覇：19℃

週間予報です。日本海側は雪や雨が降りやすく、水曜日ごろにかけて、北日本を中心に荒れた天気となるおそれがあります。太平洋側は晴れ間の出る日が多く、週の後半は3月並みの陽気になる所が多いでしょう。