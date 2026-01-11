サッカーの第１０４回全国高校選手権大会決勝（１２日、ＭＵＦＧ国立）に向けて、神村学園（鹿児島）は都内で調整した。大会最多６得点で並ぶＦＷ日高元（３年）とＦＷ倉中悠駕（３年）は、１９９６年度の第７６回大会で市立船橋（千葉）の北嶋秀朗＆日下亮が達成して以来２９年ぶりとなる、優勝校のアベック得点王に意欲を示した。

暖かい日差しのもと、リカビリメニューやセットプレーの確認など約１時間半体を動かした。準決勝で無得点に終わった倉中は「準決勝では何もできなかった。決勝ではもっとアグレッシブに守備をして、攻撃では強引にシュートに向かったりしていきたい」と意気込み。同試合で値千金の同点弾を奪った日高は「今日の調整で疲労も抜けた。明日に向けていい準備したい」と意気込んだ。

自チームでしのぎを削ってきた２人。初戦でいきなり日高がハットトリックを達成し、倉中が１得点。次戦の３回戦でも勢いが止まらない日高が２得点を挙げ、倉中は再び１得点と大きな差が開いた。だが、準々決勝で倉中が衝撃の４ゴールで一気に日高を抜き去る。試合後には涙するほど悔しさをあらわにした日高。その後気持ちを切り替え、準決勝では値千金の同点弾。決勝戦を前に得点ランキング３位と２点差の６得点で並んでいる。

アベック得点王に期待がかかるが、２人とも「チームが勝つことが１番」と口をそろえる。その上で「得点王になるという気持ちは強いので、そこは負けないように頑張りたい。（アベック得点王）それもいいなって思う」と倉中。日高も「自分が（倉中を）アシストして優勝を決めてくれれば、それでいいと思う。どっちがなってもいいかなって。２人一緒に？それが一番いいっすね」とはにかんだ。

２９年前の北嶋秀朗＆日下亮コンビは６得点で優勝。上回ることができればおのずと、同校悲願の初優勝が見えてくるはずだ。