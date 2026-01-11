困難と言われる国産カカオ栽培を成し遂げたエピソードがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】初めての完全自家製チョコレート

「日本でカカオ栽培なんてできるわけないだろ！（笑） と散々バカにしてた方々に対しては、自分でもできるわけないだろと今でも思っています、結果的にできていますが私は自分をあまり信じてはおりません、とお伝えしたい。 ただ自分でつくったチョコレートは意外なことにとてもおいしい。これは本当。」



と自身の体験を紹介したのは鹿児島県・奄美大島で農園「うみねこFARM」を営むくらげねこさん（@kurageneko）。



2013年に東京から奄美大島へ移住し、1年間の農業研修を経てうみねこFARMを開園したくらげねこさん。カカオは中央アメリカ、南アメリカの熱帯地域原産で、栽培に向いた気温は20〜30度程度とされる。亜熱帯海洋性気候の奄美大島は温暖とはいえ、寒暖差のあるためカカオを育てることは大変な苦労があるのだ。



くらげねこさんにお話を聞いた。



ーーカカオ栽培を始めようとした経緯は？



くらげねこ：奄美大島に移住してから、「せっかくこんなとこに引っ越したのだからなんかこっちでしかできそうもないものもやりたい」と思って最初はコーヒーの栽培を始めました。しかし、あえなく全滅。じゃあ次はどうしようかということでカカオ栽培を始めました。植木鉢で育てていたものを地面に植え替えたのが2022年くらいでした。小規模ですが奄美大島、鹿児島県では初めての栽培成功例だそうで、見学希望の方も大勢いらっしゃいます。



ーー安定した収穫が出来るまでにご苦労は？



くらげねこ：コーヒーで死ぬほど苦労したので、カカオはあまり苦もなくできています。当初導入した数種類の品種の中から、奄美の気候に合いそうな2種類を育てています。



ただ、初めは実が獲れたあとの加工方法がわからず、チョコへの加工には試行錯誤しました。YouTubeなどで紹介されている南米式の方法では、気候や湿度の関係でどうにもうまくいかず、発酵に必要な菌を逆算して、カカオ豆に無菌状態から足し算していくという独自の方法でなんとかクリアしました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「できるわけないだろ→できた→でも信じてない、この流れが最高に人間らしくていい」

「カカオ栽培、最初は無理だと思ってたけど、結果的にできたなんてすごい 自分でも信じてなかったって言ってるのがまた謙虚で素敵ですね でも、自分で作ったチョコレートが美味しいって、意外すぎてちょっと驚き まさに『挑戦してみる価値がある』と証明した瞬間ですね」

「三重にあるvisonという商業施設ではショコラティエの隣にカカオを栽培していた記憶があります。 できるわけないでは無く困難、なのかもしれませんが、日本でカカオ栽培が普及して国産カカオのチョコレートが食べられるようになったら…と考えると夢がありますね。」



など数々の驚きの声、称賛の声が寄せられた今回の投稿。



まだ収穫量が少ないため、うみねこFARMのカカオはまだ商品化されていないようだが、今後の展開に期待したい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）