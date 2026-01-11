【英語クイズ】「oil」に1文字足して「油」から「茹でる」の意味にするには？ 口にする機会も多い言葉！
よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！ スキマ時間にぴったりな英語クイズです。
今回のお題は「油」を表す英単語「oil」。1文字足して「ゆでる・沸騰させる」に変えてみてください。
1. P
2. D
3. B
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「oil（油）」の前に「B」を付けると、調理方法の「boil（ゆでる・沸騰させる）」という単語に変身します。ちなみに、「S」を足せば「soil（土・土壌）」、「C」を足せば「coil（巻きつける・コイル）」という別の単語になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
