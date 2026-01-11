家族に喜ばれそうな「北海道の1000円未満のお土産」ランキング！ 「生キャラメル（花畑牧場）」を抑えた1位は？
種類が豊富過ぎて何を買えばいいか迷ってしまうときこそ、多くの人に愛され続けるロングセラーや、お手頃な名品を知っておくと重宝します。手に取りやすい価格帯に絞って、贈る相手を選ばない安心感がある北海道のお土産の数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、北海道のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、家族に喜ばれそうな「北海道の1000円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
回答者からは「手軽に食べることが出来るので家族にも勧めやすいからです」（50代女性／千葉県）、「間違いのない美味しさで幅広い年齢に喜ばれると思いました」（40代女性／宮城県）、「高価でおいしい生キャラメルは酒を飲まない家族にとてもウケが良いです。分配の手間もかかりませんからね」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「六花亭のストロベリーチョコホワイトは高級感があり、品のある味だからです」（40代女性／埼玉県）、「ホワイトチョコといちごのコンビネーションが子どもに喜ばれそうです。花柄のパッケージもかわいくて、家族のお土産にぴったりだと思います」（40代女性／京都府）、「六花亭はちょっと特別感のある存在だから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
