Image: © Justin Park/RPI via Gizmodo US

14億年前からのタイムカプセル。

ある研究者チームが、古代の結晶から14億年前の大気のサンプルを採取したところ、いわゆる「退屈な時代」について驚くべき事実を発見しました。

研究チームはカナダ産の岩塩（ハライト）結晶に閉じ込められた気体と液体を研究。恐竜が地上を闊歩していた時代の大気組成に光を当てました。先月、米国科学アカデミー発行の機関誌“PNAS”に掲載された論文によると、当時の地球は予想以上に酸素が豊富だったことが明らかになりました。

大気の直接採取

「今回得られた二酸化炭素の測定値は、前例のないものです」と語るのは、レンセラー工科大学（RPI）のモーガン・シャラー氏。

地球史におけるこの時代を、これほどの精度で垣間見ることは、これまでできませんでした。これはまさに古代の空気のサンプルなのです！

10億年以上前、現在のカナダ・オンタリオ州にある湖が蒸発しました。その過程で、塩水の一部が気泡とともに岩塩結晶に閉じ込められたのです。そのため、これは地球誕生初期の大気組成を正確に記録したもの、と言えます。

しかし、空気と塩水の両方を含むこうした流体包有物から、正確な測定値を抽出するのは至難の業。酸素や二酸化炭素などのガスは、水中に存在するのか空気中に存在するのかどうかで、挙動が異なるため、ガスを元の状態で正確に測定することは困難だったのです。

研究チームは、共同研究者で大学院生のパーク氏が以前に開発した手法を用いてこの問題を解決し、中原生代（16億年前から10億年前）にあたる約14億年前の地球の大気には、現在の10倍の二酸化炭素が含まれていたことを明らかにしました。

当時太陽が現在よりもかなり弱かったにもかかわらず、現在と似た気候を維持することができたのも、二酸化炭素濃度が高かったから。二酸化炭素が高濃度だったこと、そして塩分に基づいて気温を推定したところ、中原生代の気候がこれまでの理論よりも穏やかであったことがわかりました。

一方、大気中の酸素濃度は、現代の3.7%ほど。ずいぶん少ないように思えますが、それでも従来の予想よりはかなり高い値。この酸素濃度なら、たとえ当時の生命がバクテリアに支配されていたとはいえ、動物や植物などの複雑な生命を維持できた可能性があります。しかし、実際にそうした生命が登場するのはここから8億年先のことです。

なぜ動物の出現はこんなに遅かったのか？

なぜ動物の出現がこれほど遅いのでしょうか？パーク氏は、以下のように話しています：

（今回判明した高酸素濃度は）地質学者が冗談めかして「退屈な10億年」と呼ぶ長い時代にみられる、短期かつ一時的に起きた酸素化現象を反映しているのかもしれません。

つまり今回の測定値は、ほんの一瞬の出来事を反映しているということです。 「退屈な10億年」とは、酸素レベルが低く、大気と地質環境が安定し、進化の変化がほとんど見られなかった時代を指します。

今日、地球上の酸素の大部分を生産しているのは、紅藻類です。そして、その紅藻類が出現したのが、まさに14億年前のこの時期。藻類が増加して複雑化したことが、驚くほど大量の酸素が供給された要因なのかもしれません。

「私たちが捉えたのは、実は退屈な10億年の真っ只中にあった、非常に刺激的な瞬間だったのかもしれません」とシャラー氏は述べています。

二酸化炭素に関しても、今回の発見はこれまでの常識を覆すものでした。従来の間接的情報に基づく近似値では、「当時の二酸化炭素レベルは低かった」と言われていました。しかしこれは、中原生代に大きな氷河がなかったことを示す他のデータと矛盾するものだったのです。