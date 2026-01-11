『ドラゴンクエスト』の新作バレンタイン商品が登場！ スライム型チョコやサブレ缶など用意
『ドラゴンクエスト』シリーズのバレンタイン向け新作アイテムが、1月13日（火）から、全国の「ロフト」や「イトーヨーカドー」などで順次発売。オフィシャルECサイト「スクウェア・エニックス e−STORE」では予約受付中だ。
【写真】友達とのおそろいが楽しめる巾着も！ スライム型チョコ入りの新作商品一覧
■キュートな雑貨アイテムも
今回発売されるのは、スライムをモチーフにしたチョコレートや焼き菓子など、バレンタインシーズンに合わせて展開される全6種の新作アイテム。
ラインナップには、スライム型のミルクチョコといちご風味チョコを詰め合わせた「スライムのチョコレート ペア巾着」や「スライムのチョコレート ギフト缶」がそろい、チョコを食べ終わった後も、小物入れなどアフターユースとして楽しめる。
また焼き菓子には、新フレーバーとなるいちご風味の「スライムサブレ ピーチスライム」が登場。かわいいピンク色のピーチスライムをデザインした缶に、個包装のスライム型サブレ16枚がセットされる。
さらに、「スライムサブレ」をモチーフにした雑貨「スライムサブレキーホルダー」も用意。メタリックバージョンとピーチスライムの2種が用意され、ケースの中にはサブレのチャームや小銭などの小物が収めらる使用となっている。
なお本アイテムは、全国10ヵ所のプレミアム・アウトレットで開催中の「ドラゴンクエスト どうぐや at SQUARE ENIX POP UP STORE」でも販売予定だ。
