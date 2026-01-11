¡Ö¤¢¤ì¤Ã·ëº§¤·¤¿¤Ã¤±?¡×½ãÇò¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¤Î°æ·å¹°·Ã¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö·ëº§È¯É½¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö°ÕÌ£¤È¤Ï¡¢¡¢¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ·å¹°·Ã(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤¬10Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¡Ö·ëº§¼°¤Çµ¯¤³¤ëÈá·à¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡¢¡¢¤¼¤Ò¿§¤ó¤ÊÁÛÁü¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö²Ç»Ñ¤Ç¤ÎÈù¾Ð¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤â¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö·ëº§È¯É½¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ã·ëº§¤·¤¿¤Ã¤±?¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë!!¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤²¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×¤ÏÄ¶¹¶·â·¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£°æ·å¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÓÅÄÏÂ¿Ã(Æ£°æÎ®À±)¤È¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ÇÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤ë¿·ÉØ¡¦ÎÓÅÄº»Ìé¹á¤ò±é¤¸¤ë¡£