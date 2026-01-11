仏＆英２部で“別人”の古橋亨梧、５か月ぶり弾を契機に完全復活へ！指揮官が全面支援を約束「皆の反応を見れば分かるだろ？」
イングランド２部のバーミンガムを率いるクリス・デイビス監督が、悩めるストライカー古橋亨梧について語った。地元メディア『Birmingham Live』が発言を伝えている。
セルティックでゴールを量産した古橋は、昨冬にレンヌに移籍した途端、別人のように得点が奪えなくなり、出場機会が激減。わずか半年でフランスを去り、夏に再び活躍の場を移した。ただ、バーミンガムでも苦戦を強いられ、デビューから２戦目のリーグカップ１回戦で初ゴールを挙げて以降、５か月も無得点が続いていたなか、ようやく終止符を打った。
30歳の日本代表FWは、１月10日に開催された４部のケンブリッジ・ユナイテッドとのFAカップ３回戦（３−２）に先発。すると、42分に猛プレスから一気に抜け出し、待望の今季２点目をマークしてみせた。
デイビス監督は試合後、「彼は今夜、本当に素晴らしかった」と古橋を絶賛。「追加点は全てキョウゴの功績だ。彼は自らチャンスを作り、素晴らしいタッチでゴールを決めた。選手たち、彼自身、ファン、スタッフ、皆の反応を見れば分かるだろう。皆が彼のために喜んだ。それは彼にとって大きな意味があった」と熱弁した。
もっとも、リーグ戦ではノーゴールなだけに、さらなる奮起が求められる。40歳の指揮官は「キョウゴにとって重要なのは、ゴールと自信だ」と切り出し、こう付け加えた。
「彼はこのゴールから多くを得るだろう。彼は多くのサポートを受けている。ファンも素晴らしい対応をしてくれている。彼はハードワークし、スピードがあり、常にチャンスを得る。今は、より安定してチャンスをモノにするよう願っている。我々はそれを実現するために、全面的にサポートするよ」
古橋は期待に応える活躍を見せられるか。バーミンガムは現在、勝点34でイングランド２部14位。昇格プレーオフ出場圏内の６位、ワトフォードとは７差のなか、最高峰のプレミアリーグに導くパフォーマンスを期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手DFからしたら相当恐怖…猛烈古橋の鮮烈なバーミンガム２点目
