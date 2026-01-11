成人の日を前に、山口市で11日、二十歳のつどいが開かれました。



山口市民会館で開かれた二十歳のつどいには今年度、20歳を迎えたおよそ1400人が出席しました。



式典では、山口市出身のプロゴルファー、中村心選手が「二十歳の誓い」を述べました。



（中村心選手）

「たくさんの方のサポートや応援でゴルフができているということを忘れずに、感謝して、毎日全力で私らしくゴルフをしていきます」





（出席者）「夢は幸せな家庭を築くことです」「みんなから慕われるようなかっこいい大人になりたいです」「たくさんチャレンジして、たくさん学んで、将来に生かせる1年にしたい」「営業マンになるために、しっかり、コミュニケーションも喋りも成長して、しっかり大人になっていきたいと思っています」「今は、実家生活なんで親に身の回りのことをしてもらっているんですけど、一人暮らしになったら、自分で考えて行動できるそんな人になりたいです」出席者たちは、写真を撮ったり、思い出話に花を咲かせたりして、友人との再会を楽しんでいました。県内では11日、周南市や岩国市、宇部市などでも式典が開かれました。