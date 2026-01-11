Mrs. GREEN APPLE『葬送のフリーレン』第2期OP担当で会場驚き フェーズ3の1曲目＆新曲「lulu.」でPV公開
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系 16日午後11時放送開始）のオープニングテーマが発表され、Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」に決定した。あわせて新PVが公開となり、楽曲の一部も解禁された。Mrs. GREEN APPLEは2026年から「フェーズ3」を開幕しており、そのフェーズ3での1曲目の楽曲になっている。
【動画】Mrs. GREEN APPLEの新曲！公開された『葬送のフリーレン』第2期PV
PVでは、穏やかな風が流れるような雰囲気を感じさせながら、壮大で広がりのある伸びやかな展開を見せるメロディーと歌声を披露しており、フリーレンの旅の物語をより昇華させるような一曲に仕上がっている。
大森元貴は「原作から大好きで拝見させていただいていたので、光栄です。lulu.という楽曲は誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意見が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です」と説明。
「『葬送のフリーレン』の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンがすでに楽しみで仕方ありません。ぜひ、lulu.もあわせてお楽しみいただけますと幸いです」とコメントを寄せた。
また、PVでは、第2期に登場する新キャラクター＆キャストも発表となり、人類最強と謳われた“南の勇者”役を井上和彦が担当することが明かされた。
これらのPV＆新情報は、都内で開催された第2期の完成披露上映イベント内で発表されたもので、フリーレン役・種崎敦美、フェルン役・市ノ瀬加那、シュタルク役・小林千晃が、南の勇者役の井上和彦が登壇。観客も「ミセスだ…！」と驚く中で、種崎も楽曲とPVを見て「泣きそうになりました」と伝えた。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
【動画】Mrs. GREEN APPLEの新曲！公開された『葬送のフリーレン』第2期PV
PVでは、穏やかな風が流れるような雰囲気を感じさせながら、壮大で広がりのある伸びやかな展開を見せるメロディーと歌声を披露しており、フリーレンの旅の物語をより昇華させるような一曲に仕上がっている。
「『葬送のフリーレン』の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンがすでに楽しみで仕方ありません。ぜひ、lulu.もあわせてお楽しみいただけますと幸いです」とコメントを寄せた。
また、PVでは、第2期に登場する新キャラクター＆キャストも発表となり、人類最強と謳われた“南の勇者”役を井上和彦が担当することが明かされた。
これらのPV＆新情報は、都内で開催された第2期の完成披露上映イベント内で発表されたもので、フリーレン役・種崎敦美、フェルン役・市ノ瀬加那、シュタルク役・小林千晃が、南の勇者役の井上和彦が登壇。観客も「ミセスだ…！」と驚く中で、種崎も楽曲とPVを見て「泣きそうになりました」と伝えた。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。