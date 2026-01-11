MLB・ブルージェイズに入団が決まった岡本和真選手が11日、日本記者クラブで会見を実施。目標だったというメジャー挑戦について、思いを語りました。

岡本選手は「僕自身ずっとMLBでプレーすることを目標に野球をしてきましたし、対戦をしてきた選手たちがアメリカに行って活躍する中でさらにその気持ちが強くなりました」とコメント。幼少期の頃から意識していたメジャーの舞台については「漫画を見たりとか、ゲームをしたりとか。なぜか兄の部屋に壁一面にメジャーリーガーたちの写真があって」と関心を持った経緯を語りました。

入団が決まったブルージェイズについては「ワールドシリーズも見ていて。そこで戦っていたチームにまさか自分が入ってプレーするとは思ってもいなかった」と率直な思いを吐露。「強いチームだと思いますし、まずはそこで自分が試合に出て。競争も激しいと思いますが、その中で勝って試合に出て、勝利に貢献できる選手になりたいと思っています」と意気込みました。

早くチームメートに会いたいと語った岡本選手でしたが、英語の習得はまだまだの様子。「日本に外国人選手が来たときに、日本語であいさつしてくれたら僕らもうれしかった」と振り返りながら、「英語の不安はもちろんありますけど、せっかく行くなら英語喋れるようになりたいので。頑張ってコミュニケーションをとっていきたい」と語ります。自身のユーモアさについては「アメリカのジョークも分からないですし、人を笑わそうと思って発言していないので、これを変えずにやっていきたい」とコメント。以前自身を“奈良県のジョニー･デップ”と名乗った場面については「テレビでそれが出てきたらチャンネル変えるぐらい恥ずかしい」と照れ笑いを見せました。