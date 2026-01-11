◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）

クラシックを目指す３歳牝馬の重賞が１６頭立てで争われ、津村明秀騎手が騎乗した５番人気のブラックチャリス（栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇を飾った。鞍上の津村騎手は先週の中山金杯（カラマティアノス）に続く２種連続の重賞Ｖとなった。武幸四郎調教師は初勝利。勝ち時計は１分３３秒６。

同馬は昨年６月の新馬戦（函館芝・１２００メートル）でデビュー勝ち。２走目の函館２歳Ｓ・Ｇ３は１番人気で２着、前走のファンタジーＳ・同も４着だったが、３歳になった初戦でタイトルをつかんだ。

２着は１０番人気のビッグカレンルーフ（松岡正海騎手）、３着には１１番人気のレオアジャイル（横山典弘騎手）が入った。また１番人気に支持されたピエドゥラパンは１０着に終わった。

荻野極騎手（ピエドゥラパン＝１０着）「この馬の本来の力が出せなかったです。返し馬からテンションが爆発していたし、レース前に体力を消耗してしまった感じです。今日はそこに尽きます」

吉田豊騎手（トラスコンガーデン＝１１着）「今日はじっくりと行ったので１６００メートルも対応できましたし、折り合いをつけていい感じで運べました。今後も折り合い次第ですね」

加藤士津八調教師（リュクスパトロール＝１２着）「ジョッキーも距離が短いと言っていました。いいものは持っています。１８００、２０００メートルくらいの方が、いい競馬をしてくれると思います」