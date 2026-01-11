テレビ朝日ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜後9・00）が11日に初日を迎えた大相撲初場所（東京・両国国技館）で懸賞旗を掲出し、NHKの大相撲中継に映し出されたことからSNSで注目を集めた。

主演の松嶋菜々子、主題歌を担当する斉藤和義の姿とともに「『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』毎週木曜よる9時〜テレビ朝日系にて放送中」などの文字が描かれたデザイン。大関・琴桜と前頭筆頭・義ノ富士の一番で登場した。

大相撲で懸賞旗を掲出するのは民放初の試み。NHKの放送でテレビ朝日の番組の“PR”が流れることになり、SNSでは「両国の土俵に松嶋菜々子さんと斉藤和義さん（が描かれた懸賞旗）が！」「今、松嶋菜々子の懸賞旗回ってたね」「おコメの女って懸賞旗、テレビ朝日か！？NHKでテレビ朝日の番組って、ええんか？」などと話題となった。

同ドラマは東京国税局資料調査課の架空の組織・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）が舞台で、松嶋は決して脱税を許さない敏腕調査官・米田正子（せいこ）を演じる。松嶋の同局での連ドラ主演は初。佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、寺尾聰、大地真央ら豪華な顔触れが共演している。