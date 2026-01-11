²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë²¿È¯ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¡¡¾¾°æ½¨´î»á¡Ö20ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤éÎ©ÇÉ¡×¡¡¥´¥¸¥é¤Ï50È¯¢ª16È¯
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing¡ªSports¡õNews¡×¡ÊÅÚÍË¡õÆüÍË¸å11¡¦55¡Ë¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µµð¿Í4ÈÖ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤È¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡Ê50¡Ë¤¬ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡£µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÌî¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¾°æ»á¤ËÂ³¤¤¤Æ²¬ËÜ¤¬2¿ÍÌÜ¡£µð¿Í´ÆÆÄ»þÂå¤Î¹â¶¶»á¤¬4ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿²¬ËÜ¤ÏNPBÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¤Ä¤¤¤Ë³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤«¤é¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¡Ë1Ç¯ÌÜ²¿ËÜ¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Ö16ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹â¶¶»á¤¬¡Öµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡¢Èô¤Ð¤Í¤§¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ïµð¿ÍºÇ½ªÇ¯¡Ê2002Ç¯¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤¬140»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.334¡¢50ËÜÎÝÂÇ¡¢107ÂÇÅÀ¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Ï163»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.287¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢106ÂÇÅÀ¡£ÂÇÅÀ¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï50ËÜ¤«¤é16ËÜ¤È·ã¸º¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¤É¤ì¤°¤é¤¤»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¡¢20ËÜ¤«¤é30ËÜ¤°¤é¤¤¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï¡×¤È²¬ËÜ¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ë´üÂÔ¡£¾¾°æ»á¤Î16ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡©¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤¤¤äÍ¾Íµ¤è¡¢Í¾ÍµÍ¾Íµ¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç½½Ê¬¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¤Í¡£Á´Á³Æñ¤·¤¤¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢16ËÜ¤Ã¤Æ¡£20ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤éÎ©ÇÉ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£