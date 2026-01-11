プロ野球の「名球会チャンネル」が１１日までに更新され、昨年１２月のハワイでの名球会総会中に実施された、巨人・坂本勇人内野手、中日・大島洋平外野手、楽天・浅村栄斗内野手による「現役メンバーぶっちゃけ座談会」が公開された。そこでは、それぞれの引き際に関する話題があがった。

浅村が「何歳ぐらいまで野球をやるイメージがあるかを聞いてみたい」と大島と坂本に質問。それに対し、大島は「もう４０ですけど、決めてない」と話すと、坂本が「確かに」と口を開き、続けて「僕も４０歳までやりたいとかないんですよ。でもやってるかもしれないじゃないですか。全然、想像ついてないですね」と答えた。

さらに浅村が「ベテランの方とかが、どういうモチベーションで、どういう終わり方をするのかなって」と話を続けると、坂本は「僕は（考える量が）めっちゃ増えてますね。『俺、やめた方がええんちゃうん』とか思う時ありますもんね。ベンチで試合見てる時とか。『何してんだ、俺』とか」と笑ったが、続けて、「でも思わない方がいいと思う」と浅村に語りかけ、「がんばりましょう、１年でも長く」と力を込めた。

また、この先の目標を問われた坂本は「大きい目標はなくて。その日その日でチームが勝てばいいし、自分がもう一回レギュラーになりたいなというのはすごくあるんで。試合に出ないと、やっぱりおもしろくないんで」と話し、代打でのやりがいも語った上で「やっぱり４打席、５打席立ちたいですよね」と思いを明かした。

最後は大島が「２０２６年、この３人がチームを引っ張ります」と意気込みを口にして、今季の戦いに気持ちを向けていた。