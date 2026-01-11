ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

「#メロンソーダ好き？」とつづり、「食い込みがすごい」と自身も感じたメロンソーダをイメージさせるハイレグ衣装を公開。緑色を基調に、クリームの白や、サクランボの赤も差し色で入るなど飲み物を再現した。網タイツもメロンの網目をイメージか…。

さらに別の投稿では「寒いからくっついてあったまろ」とした布面積小さめのピンク三角ビキニ水着姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「禁じ手ですぅ」「凄すぎて」「直視出来ない」「エロカワ」「とてもセクシー」「ウインクかわいい」「なんて綺麗なんだ」「脚なが〜い」「スタイル神」「美少女」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズではグレーや黒のランジェリーショットも公開。9月3〜6日に個展を開催すると発表した。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。