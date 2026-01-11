NBAの“人気審判”ビル・ケネディが負傷し無期限離脱へ…復帰はレギュラーシーズン終了前か

1月11日（現地時間10日）、現地メディア『NBA on Prime』と『The Association on NBATV』のシニアNBAインサイダーを務めるクリス・ヘインズ氏が、NBAの審判を務めるビル・ケネディがハムストリングを負傷し無期限の離脱となったと伝えた。

ケネディは10日（現地時間9日）にキア・センターで行われたオーランド・マジック対フィラデルフィア・セブンティシクサーズの試合で審判を担当。第1クォーター残り2分40秒頃にシクサーズが速攻を開始し、それに伴ってコートサイドをケネディも走っていたが負傷。車椅子に乗ってコートを後にした。

現在59歳のケネディは2000年からNBAの審判キャリアをスタートさせ、2024－25シーズンまでにレギュラーシーズン1420試合、プレーオフ139試合（「NBA FINAL」6試合を含む）で審判を務めてきた。

2019－20シーズンから導入された「コーチチャレンジ」の際には、“独特の間”や一言一言をはっきりと発音する話し方を用いて判定結果をエンターテインメント性たっぷりにアナウンスすることが注目され、リーグ屈指の人気審判員となった。

なお、ヘインズ氏によるとケネディはレギュラーシーズン終了前の復帰が見込まれている。















【動画】ケネディの「コーチチャレンジ」の判定発表