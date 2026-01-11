Travis Japan公式TikTokでは、Travis Japanがコンサートのステージでパラパラを踊る動画を公開した。

【動画】Travis Japanが抜群のキレで魅了する美しいパラパラ

■Travis Japanが美しいフォーメーションでパラパラを披露

「Travis Japan Concert Tour 2026 Highlights from Yokohama Arena」として、Travis Japan現在開催中のコンサートツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』横浜公演4日目のハイライト動画を公開した。

激しい音と共に照明に照らされると、右手を上に掲げて後ろ向きで立つメンバー6人。そして、彼らに囲まれるようにして唯一、正面を向いて顔を見せる七五三掛龍也。

「O-Shan-Tee」に合わせて、七五三掛が指で煽るように合図。《O-Shan-Tee》と声を響かせ、ダンスがスタート。メンバーが腰を振ったのちに正面を向き、7人揃ってキレのあるパラパラを披露。中盤ではメンバーがくるくるとフォーメーションを変えるのだが、その美しさにも注目だ。

本楽曲は、Travis Japanの1stCDシングル『Say I do/Tokyo Crazy Night』通常盤に収録のカップリング曲。この動画は会場の後方から撮影され、ファンが持つペンライトの光や揺れを捉えるなど、会場の熱気をそのまま収めている。

「この曲流行らせたい」「O-Shan-Tee需要しかない」「楽しくて最高」とコンサートで披露したことへの喜びの声の他、「如恵留くんのダンスがキレッキレ」「中村海人くんの振り付けが天才」など各メンバーへのコメントが相次いだ。

また、「しめちゃんのところ見たかった」「しめちゃんのアップ最高」「このアングルありがたい」「トラジャ担かと思ったら公式が撮ってくれたんだ」「公式が神様！」と、冒頭の七五三掛の表情が見たかったという声など、感謝の言葉も寄せられていた。

