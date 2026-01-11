

――――――――――――――――――― 1月12日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (成人の日)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド12月消費者物価指数 (19:30)

・米国3年国債入札

・米国10年国債入札

【海外決算】

[印]タタ・コンサルタンシー・サービシズ



――――――――――――――――――― 1月13日 (火) ――

◆国内経済

・11月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・12月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・日韓首脳会談（奈良）

◆国際経済ｅｔｃ

★米国12月消費者物価指数 (22:30)

★米国9月新築住宅販売件数 (14日0:00)

★米国10月新築住宅販売件数 (14日0:00)

・米国12月月次財政収支 (14日4:00)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 、デルタ・エア・ラインズ

◆新規上場、市場変更 など

〇芝浦電子 <6957> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月14日 (水) ――

◆国内経済

・12月マネーストックM2 (8:50)

・12月工作機械受注 (15:00)

・芥川賞・直木賞発表

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国11月小売売上高 (22:30)

★米国10月生産者物価指数 (22:30)

★米国11月生産者物価指数 (22:30)

・米国7-9月期経常収支 (22:30)

・米国12月中古住宅販売件数 (15日0:00)

・米国10月企業在庫 (15日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (15日0:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (15日4:00)

★中国12月貿易収支

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・北米国際自動車ショー「デトロイトモーターショー」 (～25日)

【海外決算】

[米]バンク・オブ・アメリカ 、ウェルズ・ファーゴ 、シティグループ /[印]インフォシス

◆新規上場、市場変更 など

〇ダイレクトマーケティングミックス <7354> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇レジル <176A> [東証Ｇ]：上場廃止

〇ＦＣホールディングス <6542> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月15日 (木) ――

◆国内経済

・12月国内企業物価 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国12月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国10-12月期GDP (11:00)

★中国12月小売売上高 (11:00)

★中国12月鉱工業生産 (11:00)

・中国1-12月不動産開発投資 (11:00)

・中国1-12月固定資産投資 (11:00)

・英国11月GDP (16:00)

・ユーロ圏11月鉱工業生産指数 (19:00)

・ユーロ圏11月貿易収支 (19:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国1月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

・米国1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

・米国10月輸入物価指数 (22:30)

・米国11月輸入物価指数 (22:30)

・米国10月輸出物価指数 (22:30)

・米国11月輸出物価指数 (22:30)

・米国11月対米証券投資 (16日6:00)

【海外決算】

[米]ゴールドマン・サックス・グループ 、モルガン・スタンレー 、ブラックロック /[台]★台湾積体電路製造（TSMC）



――――――――――――――――――― 1月16日 (金) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・12月投信概況 (15:00)

・日伊首脳会談（予定、東京）

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・ドイツ12月消費者物価指数[確報値] (16:00)

★米国12月鉱工業生産 (23:15)

・米国12月設備稼働率 (23:15)

・米国1月NAHB住宅市場指数 (17日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇ピクセルカンパニーズ <2743> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月17日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・大学入学共通テスト (～18日)

・阪神・淡路大震災から31年



――――――――――――――――――― 1月18日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ポルトガル大統領選



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

