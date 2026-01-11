¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ß¥¸¥§¥·¡¼¡ßÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡ÙÉñÂæ°§»¢¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾ÝÌÀ¤«¤¹
ËÜÆü1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25ÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡£´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ò1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¼ç±é¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢½Ð±é¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬Âè1ÏÃ»î¼Ì²ñ¸å¡¢´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ß¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»°¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤³¤º¤¨¤ÏÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Î½÷¶è¶èÄ¹¤Ç¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ëÀµµÁ´¶¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ä·ºÌ³´±¡£¾å»Ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¤¬¡¢¸·¤·¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Ï°ìÊâ°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÎÌ¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦Îç¼£¤Ï±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤ÇÂ¾¿Í¤ò°Ò³Å¤·¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¬ÈÏ¤ä¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ç¡¢¤³¤º¤¨¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¡£
·Ù»ëÄ£·º»öÉôÁÜºº°ì²Ý¤Î·ÙÉôÊä¡¦º´Çì¤ÏÎç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë·º»ö¡£ÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢º´Çì¤Î±¿Ì¿¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î°õ¾Ý¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼Ä¸¶¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ÏÎç¼£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊø¤µ¤º¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¾Î»¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤é¤º¤ËÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢¼Ä¸¶¤ÈÆ£ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿½½ºîÉÊ¡¢²¿É´ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÆ²¡¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Æ£ÌÚ¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎç¼£¤Î°¤µ¤¬¿§µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¼Ä¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ï¡ÊÉáÃÊ¤Î¼Ä¸¶¤È¡ËÂÐ¶Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤º¤¨¤Ï¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤Ç¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ä¸¶¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¸å¤ËÁá¿²Ááµ¯¤¤Ê¤Éµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¼ÂºÝ¤Ëµ¬Â§Àµ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»£±ÆÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ä¸¶¤Ï¡¢Æ£ÌÚ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä¾ÈÌÀ¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿À·Ð¤ò¹Ô¤ÆÏ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤Î´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¼Ä¸¶¤ÏËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤ÇÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç2ÏÃ¤ÇÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê»ö·ï¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤·¤Æ3ÏÃ¡¢4ÏÃ¡¢5ÏÃ¤È¤µ¤é¤Ë»ö·ï¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1ÏÃ¤Ç¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÏÃ°Ê¹ß¤âÊª¸ì¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Å¸³«¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤Îå«¤Ê¤É¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤´¤¿¤¨ËþºÜ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
·ºÌ³´±¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¢·º»ö¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¾ð¡¢µ¿Ç°¡¢ÀµµÁ¤¬¸òºø¤·¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬ ÊüÁ÷³«»Ï¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
½÷·ºÌ³´±¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡Ê±Ñ¡Ëpunch-drunk¡Û
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ã³²¤Î°ì¤Ä¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¿ÊÊâ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¼«Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷·ºÌ³´±¡¢ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡£
¹â¤¤Ê½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹´ÃÖ½ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»¦¿ÍÈÈ¡½¡½
Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
½÷·ºÌ³´±¡¡¡ß¡¡»¦¿ÍÈÈ¡¡¡ß¡¡·º»ö
³¤³°¤Çµ¯¤¤¿¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¶ØÃÇ¤ÎÊª¸ì¡£
Èà½÷¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÀäË¾¤«¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢ÃÏ¹ö¤ËÄÆ¤Á¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡Ê¡°æ²ê°á
±é½Ð¡§Ãæ·Ô¶¯¡¡Æî±ÀÀ»°ì¡¡¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
²»³Ú¡§ÃæÅç¥Î¥Ö¥æ¥
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ØCanaria¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
