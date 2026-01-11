フリーアナウンサーの中川安奈（32）が11日、自身のインスタグラムを更新し、超大物の「友達」との2ショットを公開した。

「『アッコにおまかせ！』でした」と番組出演を報告し、「TBS入りする前にサンデーモーニングを見ていたらウルフくんが出ていたので、即連絡して生放送終わりに会えました」と21年東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストでプロレスに転向したウルフアロンとのショットを投稿。

「現場で友達に会えると最高な気持ちで仕事にも臨めますね！」と続け、「チャンピオンベルト、1.4で観客席から見ていたときよりもずっと大きくて...歴史や伝統などずっしりとした重みを感じました また応援も行くね」と2度目のプロレス観戦へ意欲を見せた。

中川はウルフアロンがプロレスデビューを果たした今月4日の新日本東京ドーム大会を生観戦。「ウルフくんをきっかけに私も妹も観戦デビューです！」と明かしていた。

フォロワーからは「ウルフ・アロン選手がお友達 プロレスファンとしてはマジうらやましいです」「ステキなコラボやね」「ベルト重そう どんなポーズとっても安奈さんはめちゃかわいい」「ベルト凄いですねこれからもウルフさん応援します」「とても羨ましいです NEVER 無差別級のベルト良いですね」などのコメントが届いた。