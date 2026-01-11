お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が11日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。SNS上でいじめ動画の拡散が続いていることに言及した。

「いじめってものが絶対あるのに、それをなくそうっていう考え方がベースにあるのがよくないのかなって」と切り出したカズレーザー。

「最初からいじめってあって、それがちゃんと処罰される状況になっていれば、そもそもこの動画があんまバズんないんじゃないかなって。いじめはあるよね、ちゃんと処罰されてるんだね、で終わるはずなのに。あんまり目につかないようになってるから珍しくなって拡散してしまうんじゃないのかなと思うところはちょっとありますね」と述べた。

続けて「今回、場所がトイレとかだったりするので。そういうところは監視カメラ無理なんですけど。監視カメラをもっと学校内に導入して監視化して。そういった 起こりやすい場所を限定させて。そういうところチェックするようにして、絶対数を減らすほうにもっとしないといけないんじゃないかなと僕は思います。もちろん、SNSがもっと本人確認が重要だろうとは思うんですけども」とコメント。「逃げ得の人がたくさんいるわけで。その制度を変えないことにはずっと変わんねえんじゃないのかなと。それずっと訴えられてるのに変わってない。おかしいとは思いますよね」と話した。