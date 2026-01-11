せいら、ヒョウ柄水着で美ボディ披露「理想のプロポーション」「ネイルまで美しい」と絶賛
【モデルプレス＝2026/01/11】モデルのせいらが1月10日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】コムドット妹の人気モデル「理想のプロポーション」ヒョウ柄水着ショット
せいらは「love my life」とコメントし、リゾート地でのショットを複数枚投稿。青空の下、プールサイドでドリンクを手に、クールなヒョウ柄の水着でヘルシーな美しいスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「理想のプロポーション」「抜群にかっこいい」「洗練されてて素敵」「ネイルまで美しい」「可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
