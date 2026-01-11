藤井萩花（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/11】E-girlsとして活動していた藤井萩花が1月10日、自身のInstagramを更新。タトゥーがのぞく私服姿を公開した。

【写真】元E-girlsで双子の母「おしゃれ」と話題のウエストタトゥー

◆藤井萩花、タトゥーのぞくショット公開


藤井は、黒いレザーのジャケット姿を公開。ミニ丈のジャケットからは美しいウエストと花のタトゥーがのぞいている。

◆藤井萩花の投稿に反響


この投稿に、ネット上では「かっこよすぎ」「ウエスト綺麗」「タトゥーが素敵」「おしゃれ」などと声が寄せられている。（modelpress編集部）

