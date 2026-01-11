〈「路上で見つかったのはボロボロの女性遺体」29歳の男性を逮捕したけれど…警察とマスコミの暴走で38年投獄された“獣と呼ばれた男”の悲劇（昭和61年・海外）〉から続く

38年間、無実の罪で時間を奪われた男がいる。警察に信じられた自白、疑問視されなかった鑑定、そして世論の後押し。獄中でも無実を訴え続けた彼は、高齢になってようやく自由を取り戻す。だが残されたのは……。

【変わりすぎ…】髪の毛はなくなり、ひげボーボーに…「無実の罪」で38年投獄された男【ー衝撃画像ー】

イギリス史上最長の冤罪事件のその後を、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



獄中でも無罪を主張したが…

1987年からリバプールクラウン裁判所で始まった公判で、検察側はサリバンの自白と、シンダルの遺体に残された噛み跡がサリバンの歯型と一致することを犯人の証拠として提示する。被害者の膣内から検出された精液をDNA鑑定にかける技術はまだ開発されていなかった。

サリバンは無罪を主張し、自白は警察の強要によるものだと主張したが、陪審員は有罪を認定。判事は終身刑を宣告し、最低16年の服役を命じた。その瞬間、彼の母親は泣き崩れ、妹は気を失い蘇生処置が必要なほどだったという。

身に覚えのないサリバンは獄中でも一貫して無罪を主張。何度も控訴を試みるが、2008年、犯罪事件審査委員会（CCRC）は申請を却下。2019年の高等裁判所控訴も訴えを退ける。しかし、2021年、法医学の進歩によりCCRCが精液サンプルを再検査。結果、ダイアンの遺体から採取した精液にサリバンのDNAが一切含まれておらず、彼女の家族や婚約者とも一致しないことが判明する。

これを受け、CCRCは事件を再審査し、2025年5月13日の控訴裁判所で、3人の判事が「噛み跡の証拠の信頼性欠如と自白の強制性」を指摘しサリバンに無罪を言い渡した。

「38年間を無駄にしたが…」

68歳でウェイクフィールド刑務所から釈放されたサリバンは出所直後、口に手を当てて泣きじゃくりながら「38年間を無駄にしたが、真実が明らかになって良かった」と語った。

ただ、イギリスの法律では、英国史上最も長い冤罪の被害者となった彼が38年間、自由を奪われた補償金を請求したい場合は、「合理的な疑いの余地なく」無実であることを証明しなければならないそうだ。

2025年11月現在、ダイアンを殺害した犯人は見つかっておらず、事件は未解決のままである。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））