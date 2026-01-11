レイザーラモンHG（50）の妻でタレント、実業家の住谷杏奈（42）が11日まで、インスタグラムのストーリーズを更新。恐怖体験を告白した。

住谷は「とっても怖い出来事がありました! うちのマンション水漏れしたりして業者さんの出入りが激しかったのね」と書き出し「何回か業者の人と挨拶する機会があり、そしたら下の階の人に上に住んでいるのは『レイザーラモンさんと住谷杏奈さんですか?』と聞いてきたらしく下の階の方は気をきかせてくれ『わかりません!』と言ってくれたのだけど」と説明した。

続けて「我が家の部屋の中の配管の工事をする時に業者の方が挨拶も紹介もなく、自分の奥さんとお子さんを我が家に連れてきて、家の廊下に座ったりウロウロしたりしてるの 長時間!それも2回!」と訴え「管理会社に事実確認してもらったら、認めてたらしい。考えたことも無い出来事に急いで弁護士の先生に相談して、どう対応するか相談しています。それにしても怖すぎない?恐怖すぎる」とおびえる様子を見せた。

住谷は続けての投稿で「警察の方が親身に今の今まで話を聞いて手続きしてくださいました 職業上、何か起きてからでは遅いのも重々承知しておりますと言ってくださり救われました」と報告した。

さらに「どんな職業であろうとあってはならない事ですが、世の中、色んな方がいるので、自分の身は自分で守らないといけないですね。この先は弁護士さんと相談して次の段階になると思います」と心境を吐露した。

住谷は24年12月、インスタグラムで「昨夜、経営しているサロンが空き巣被害にあいました。先月も同じ手口で空き巣に入られ、昨夜で2回目になります。警察には被害届を出しました」と空き巣被害を報告し、25年10月には犯人が逮捕されたことを報告していた。