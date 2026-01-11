イラストエッセイストの犬山紙子氏がニュース番組『わたしとニュース』に出演。番組では、犬山氏の手描きイラストが施されたジャケットやシャツを紹介。その際、実際の描き方について明かした。

犬山氏は自身のインスタグラムでチューリップやカラーなどの花のイラストを描いた洋服をたびたび投稿しており、ファンの間で話題となっている。

■ジャケットに描かれたイラストが話題

犬山氏の手描きイラスト付きの洋服を見た人たちからは「かわいい！」「すごい上手」「刺繍かと思った」「ジャケットとても素敵」といったコメントが寄せられている。

番組で改めて紹介されると、犬山氏は「ハンドメイドや絵を描く人やファッションの動画を見ることが多くて、こんな風にペイントするんだと思って。それ見ているうちに、私も絵を描くのが好きだから、服に描いたらいいかもと思って」と始めたきっかけを明かした。

描き方については「布に描けるアクリル絵の具が売っているんです。それをネットで買って描いてみたら、案外趣味としていいかもと思って」としつつ「花が好きなので（花のイラストが多い）。趣味が増えましたね」と語った。

