元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が11日、X（旧ツイッター）を更新。今月13日に行う「発表」について記した。

三崎氏は昨年11月、Xで「来年の1月、日本社会に『革命』を起こします」「その発表できる日が、今は心の底から楽しみです」などと予告。今月8日の更新でも「今年は運命が動く年、決して運命には抗えない。1月13日に歴史は動く。すべては日本の未来のため」「今年は、激動の一年になります。1月13日、既得権益へ正面から挑みます。これは日本の未来を守るための挑戦です」などとつづっていた。

そして11日の更新では「1月13日にする発表は、日本国民全員に関わるものです。誰一人として関係ない人はいません」と書き出した。

そして「正直に言うと、既得権益に真正面から挑むのは怖いです。でも、誰かがやらなければならないんです。僕の人生は一度壊れています、あの時のことを思うと、怖いものはありません。だから僕がやります」と決意を述べた。別のポストでも「僕は2019年に全てを失いました、地獄のような日々でした。あの時から人生は変わった。今の自分があるのは、応援してくれた皆さんのお陰です。綺麗事ではなく、心の底から思っています。そしていよいよ、恩を返す時が来ました。既得権益を壊し、日本国民が搾取され続ける暮らしに終止符を打ちます」とした。

この投稿に対し「凄い発表になりそうですね。楽しみです」「めちゃくちゃ楽しみにしてます！」「既得権益と戦うのであれば発表楽しみにしてます」「勇気ある決断に敬意と感謝を表します」などとさまざまな反響の声が寄せられている。