CANDY TUNE¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤ÎTGC¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÓÏ½¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×²ñ¾ì¤¬Ç®¶¸
¡ãKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡ä¡þ11Æü¡þ¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬
25Ç¯¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢CANDY TUNE¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¶Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¢CUTIE STREET¡¢SWEET STEADY¤é¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¥¥¹¡¦¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×¤Ê¤É3¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ê¡»³ÍüÇµ¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èµö¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤â¤«¤±¤Æ¤¢¤ª¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÇÜ¤ÎÇÜ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¤¿ë¤²¡¢¡ÖÀÅ²¬ºÇ¹â¡ª¤³¤Î¤¢¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Î°áÁõ¤Ç¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¡¢¸¶½É´¶¤â»×¤ï¤»¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Ê26¡Ë¤Ï¡ÖÉÛ¤òÂÎ¤Ë¤Þ¤¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÂÀ¤â¤â¾å¤Þ¤Ç¤¢¤ë·¤¤ò¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ëÌó50¿Í¤¬Âç½¸·ë¡£Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖKAWAII¤ÇÀ¤³¦¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹¡£¡×¡£MC¤ÏÀÅ²¬4¶É¤ÎÂç¾ìÉñºù¡ÊÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¸¹´ÖºÌ²Ú¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡Ë¡¢ß·°æ»ÖÈÁ¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¿ùËÜ¿¿»Ò¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¤Î4¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸òÂå¤ÇÌ³¤á¤¿¡£¡¡CANDY TUNEÎ©²Ö¶×Ì¤¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÁ´°÷¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£