愛犬は自分の名前を分かっているのか

犬には名前という概念がありません。「私の名前は〇〇」という風に理解していません。

特定の言葉 特定の音 飼い主からよくかけられる言葉

このように認識しているのではないかと考えることができます。

名前を呼ばれる度に「可愛いね」「おりこうさんだね」「いい子だね」と、日頃からポジティブな言葉をかけられている犬は、その言葉（名前）に良い印象を持っています。

名前を呼ばれると嬉しそうに振り向いてくれますし、パッと明るい笑顔を向けてくれます。喜んで指示にも従ってくれるでしょう。

「〇〇！何してるの！」「〇〇！うるさい！」など、名前を呼ばれながら叱られたり怒られたりすることが多い犬は、その言葉（名前）に悪い印象を持っています。

名前を呼ばれたとき、不安になったり緊張したり、恐怖を感じるようになってしまうことがあります。飼い主に名前を呼ばれても無視をすることもあるでしょう。

犬が「名前」というものをどのように理解しているのか、どのように認識しているのかは、飼い主の行動次第と言っても過言ではないのです。

犬に自分の名前を理解してもらうためにできること

犬には名前という概念がなく、“自分の名前”として理解することは難しいため、「その言葉を聞くと嬉しい」「その言葉を聞くと良いことが起こる」と理解してもらうことが大切です。

名前（言葉）は短く

理解してもらうためには、「短い名前（言葉）」であるとよいです。犬が聞き取りやすく、覚えやすいからです。「まるたろう」よりも「まる」や「たろう」の方が理想的な名前です。

良いときだけ名前を呼ぶ

褒めるときは名前を呼んでもよいのですが、叱る必要があるときは名前を呼んではいけません。自分の名前に悪い印象を持たせてはならないからです。

反応したら褒めること

名前を呼んだとき、反応があったら褒めます。目が合ったら「可愛いね♡」と言ってあげましょう。

しつこく呼ばないこと

名前を呼んでも振り向いてくれないことがあります。目を合わせようとしないことがあります。それでも名前をしつこく呼んではいけません。

その言葉（名前）を耳にすることが嫌になってしまいます。反応がなかったときは、しばらく放っておき、様子を見守りましょう。

犬に自分の名前を教えるコツ

最も早く名前を覚えてもらうことができる方法は、「おやつを活用する」ということです。

ずるいようにも思えてしまうかもしれませんが、少しでも早く覚えてもらうことで、しつけもしやすくなりますし、信頼関係も築きやすくなります。

名前を呼んで来てくれたらおやつをあげます。ほんの一口で構いません。肥満や病気を予防するためにも与えすぎには要注意です。

まとめ

犬には名前という概念がなく、自分の名前としてその言葉を覚えているわけではありません。何故なら、犬は名前を使って個体を識別する必要がないからです。

犬同士であれば、お互いのおしりのニオイを嗅ぎ合い、個体を識別します。肛門嚢からの分泌物のニオイを嗅ぐことで、「あ、あの子だ♡」と分かるからです。

飼い主の名前だって知りません。「ママ」や「パパ」という言葉は覚えているかもしれません。視力が0.1ほどしかない犬は、飼い主の顔さえもはっきりと覚えていない可能性があります。

飼い主を名前で覚える必要がないからです。犬は飼い主の体臭（汗や皮脂）で覚えています。

犬に自分の名前を確実に理解してもらいたいときは、短い言葉（名前）をつけることをおすすめします。犬が覚えやすく、聞き取りやすく、理解しやすいからです。

ペット保険会社が調査した犬の名前人気ランキング2025には、「ムギ」「ココ」「モカ」「ラテ」「モコ」「ソラ」など、2文字の名前が目立ちました。