井上尚弥を「KOできる可能性は低い」　中谷潤人を支える名トレーナーが語った東京D決戦への展望「逃げるつもりはない」

井上に挑む中谷は、どう怪物の牙城を切り崩すのか(C)Getty Images

期待が高まる歴史的なメガマッチ

日本ボクシング史に残るであろうメガマッチに対する緊張感が高まっている。来る5月に東京ドームでの開催予定される、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）のマッチアップだ。

【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目

昨年3月に行われた24年の年間優秀選手表彰式で、他でもない井上が「1年後の東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう」と呼びかけ、中谷が「ぜひ、やりましょう」と呼応したことで、実現に向けた期待感が一気に膨らんだ。以降、両陣営の動きは何かと世間の注目を集めてきた。

そうした中で、いわば「挑戦者」となる中谷は、昨冬にスーパーバンタム級へと転級し、準備を着々と進めてきた。そして12月27日（現地時間）には、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対峙。接近戦に持ち込まれてからの猛打に苦しめられながらも3-0で判定勝ち。結果は物議を醸すものとなったが、最低限として負けなかったことで、井上との決戦に挑む権利を得た形となった。

無論、課題は少なくない。挑むのは、現在のボクシング界で「最強」と称される“モンスター”である。数多の猛者を圧倒してきた中谷だが、一筋縄ではいかない相手であることは言うまでもない。ゆえに陣営は危機感を強めている。

米老舗ボクシング誌『The Ring Magazine』のインタビューに応じたルディ・エルナンデストレーナーは、「イノウエと戦う日は、もっと良い状態でなければならない。取り組める課題はいくつかある」と言及。セバスチャン・エルナンデスに苦戦を強いられた昨年末の試合からの改善を促した。

「セバスチャン・ヘルナンデスとイノウエは、ジュントにとってまったく異なるスタイルの相手だ。そもそもイノウエはセバスチャンほど身体が大きくもないし、若くもない。だが、誤解はしないでほしい。私は今でもイノウエが世界最高の選手であり、パウンド・フォー・パウンド1位だと思っている。彼のパフォーマンスはまだまだ全盛期にあり、ボクシング史上屈指の安定した王者の一人だ」