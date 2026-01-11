「できる綺麗な女性感」峯岸みなみ、新ヘアスタイル披露に「雰囲気最高」「可愛すぎてやばい」の声！
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは1月10日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露しました。
さらに、「コンサートや紅白でもメンバーがカメラで撮ってくれた写真はどれも綺麗で感動...『私もカメラ欲しい』とぼそっと言ったら、にゃんさんには『もういらないんじゃない？』って正論言われた（笑）たしかに...一大イベントの前に買えばよかったよ...でもほしいよ...オススメありますか？」と続けました。
コメントでは「可愛すぎないか」「可愛すぎてやばい（震え）」「こういう作ってない雰囲気のみーちゃんが一番可愛い」「仕事で疲れてたけど癒された」「すごい痩せました？！」「雰囲気最高」「できる綺麗な女性感」「え、可愛すぎてこれはひどい」など、称賛の声が多数寄せられています。
「できる綺麗な女性感」「可愛すぎないか」峯岸さんは「年末、美容院納めで @yuu_hotta ちゃんにカメラで撮ってもらった写真」とつづり、1枚の写真を投稿。美容院でセットしたばかりの新ヘアスタイルを披露しました。普段のストレートヘアより大人っぽい雰囲気に仕上がっています。
「てつやが撮るみぃちゃんが一番可愛い」11月6日の投稿では、夫で東海オンエアのてつやさんが撮影した写真で、ワイングラスを片手に夫の誕生日を祝う峯岸さんの姿を披露しています。コメントでは「てつやが撮ってるから！？ 可愛すぎます」「好きな人に撮られるとこんなに更に可愛くなるんですね」「てつやが撮るみぃちゃんが一番可愛い」「てつやが撮ったみぃちゃんの写真はやっぱりすっごくすっごく可愛いッ」との声が寄せられました。
