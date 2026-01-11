日本ハムのドラフト４位・半田南十（みなと）内野手（日大藤沢）が１１日、憧れの存在に果敢に直撃して芽生えた自信を胸に、プロでの成長を誓った。９日のＮＰＢ新人研修会で受講した元阪神・能見篤史氏の講義で、高校生新人ではただ一人、質問。物おじしない度胸の良さをアピールした。

「緊張しました。みんながしていないことをした方が、いいスタートを切れるんじゃないかと。自分の自信につなげるというか」と振り返った１８歳。「めちゃくちゃ迷ったけど、ここで負けていたら勝てない。迷ったらＧＯ」と意を決して行動。「自分に勝てました」と笑顔で振り返った。

野球以外で大事にしている習慣や、寮の部屋での過ごし方を質問。オンとオフをしっかり切り替えて過ごすように助言をもらった。実は半田にとって能見氏は「ゲームで使ったり、好きだった」という選手。「能見さんにファイターズの半田を伝えたい気持ちもありました」と、照れ笑いを浮かべた。

走攻守三拍子そろった将来性豊かな遊撃手。千葉・鎌ケ谷で行われている新人合同自主トレでは、この日も元気にメニューをこなした。「１年目から１軍にいく」ことが今季の目標。強固なハートも武器に、プロの世界でのし上がっていく。