牡羊座・女性の運勢

日常の外側に、自分の今後につながる大事な課題を見つけるときです。現在、牡羊座の社会面は強く輝き、その刺激によって「これからの自分はどうすべきか。それに沿って自分はどう自分自身や日常を変えていくべきか」を知るのかも。やってみたいことを見つける、何か重要な役割をもらって意欲がいっそう高まる。そういう雰囲気もあるかな。いまいる状況は穏やかで過ごしやすいけれど、「それだけで終わるあなたではないはずだ」と言われているのかもね。ちょっと生活のペースは乱されますが、「元通り穏やかに」ではなく、「新しい流れについていける日常に」を目指すのがいいかもしれません。

牡羊座・男性の運勢

社会面の活発さ、華やかさがさらに高まり、そこに今後の自分自身の課題をも見出すパワフルなタイミング。ここしばらくで社会運はますます勢いを増し、牡羊座に対し新たな可能性を見せてくる感じです。新たな役割を任せられ、それに強い興味や欲を抱くことも。それ自体はとても肯定的なものですが、同時に最近の穏やかな日常、家族との生活のペースとは相いれない面があるかもしれません。最初はそこに抵抗を覚える面もあるでしょう。が、これは「そろそろテンポを上げていけ」というメッセージなのでは。もし自分のなかに芽生えるやる気が本物なら、それをやっていける形に生活のほうを変えていく必要があるのでは。