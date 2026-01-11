牡牛座・女性の運勢

新たにやってみたいことが続々思い浮かび、それを実行に移していそうな行動力抜群の時期でしょう。ここまでもこの流れに乗ってやってきましたが、いまは自分のなかにある意志の強さを改めて実感するようなタイミングかも。おそらく身近な周囲は「そこまでやるの？もっとのんびりでいいじゃない」みたいな雰囲気なのかな。普段なら「そうかなあ」と思うところを、「いや、違う！やりたいし、やるべき！」と感じる自分を発見して、こう思うのでは。実際、いまは人とかかわると気持ちがぶれる傾向にあるようです。思考も行動もどこまでもシンプルにいくのが、もっとも満足度が高いのではないでしょうか。

牡牛座・男性の運勢

自分のなかにある強い意欲、先を見通す直感がいっそう高まる時期。最近続いているこの流れですが、いまはある意味ピークの時期。「いま自分が何を求め、具体的には何をすべきなのか」がかなりはっきり理解できています。が、周囲はそれがぴんとこないよう。「そこまでやる必要ある？」と言われがちでしょう。ただ、いまの牡牛座は人に意見を聞いたり、行動に仲間を求めたりする必要はありません。思うままに突き進んでみてOKです。いまいちばん必要なことがわかっているのは、自分自身ですから。