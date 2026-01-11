双子座・女性の運勢

自分のなかの納得＆整理がますます進む力強いとき。最近の双子座は「やり残したり、あと回しにしたりしてきたことを片づける流れ」にいます。それはかなりの成果を出し、「この活動が自分の今後のカギを握るのでは…？」と気づき始めているでしょう。実はその通りです。いま何かに集中することで具体的な手ごたえや、自分が強くなってきている実感が高まっているのならOK。ストイックな日常や考え方とも縁のある時期なので、その方向性をお勧めします。ただ、ときに自分に甘くしたくもなりますが、ここはバランスです。もちろんそれも必要。ただ、いまプラスの実感があるのはストイックな日々のほうですよ。

双子座・男性の運勢

自分の内なる意欲、行動欲求を具体的な行動で晴らし、成果を出すとき。いまの双子座は日常のなかであと回しにしやすいこと、でもきっちりやっておくべきことに目が向きやすいでしょう。ストイックな考え方、行動にも合う時期なので、筋トレや運動全般など、自分をビルドアップする内容にも向きます。ときに「そこまで頑張らなくていいんじゃない？」的心境にもなりますが、そこはうまくバランスをとって。ラク＆贅沢を楽しみたければできますが、それでは何か満足できない自分を感じるのかも。「きっちり自分を追い込む」という経験もプラスに働きますよ。