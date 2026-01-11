蟹座・女性の運勢

パートナーや親友などパワフルな誰かの存在に圧倒され、そして強く刺激される重要な時期でしょう。ここまでもすでにその流れにありましたが、今週はそのピークのとき。何か具体的なできごとがあり、相手の強い意志やためらいのない行動力に驚かされるのでは。ただ、いまの蟹座から見ると「いまそこまでやる必要があるの？」と思えることなのかも。実際のところ、それは人によります。…が、実は相手のほうが「この先が直感的に見えている」のかもしれませんね。すぐに受け入れなくてもいいので、自分が感じたことをじっくり思い返してみましょう。

蟹座・男性の運勢

人の考えや行動に非常に強く刺激され、動揺しつつも何かを感じ取りそうなタイミング。いまは対人関係が強化される流れにいる蟹座。パートナーや親友など、近しい大事な人を筆頭に、意欲的で積極的に動く誰かの存在に驚かされる展開が続くでしょう。ただ現状の蟹座から見るといろいろな点で「何でそんなことをやるの。そこまで意欲的なの？」ですが、長い目で見たときには、相手のほうがもっと先を見通しているのかもしれません。が、いますぐ一緒に動く必要はないので（相手も望んでいないはず）、観察しつつ見守りましょう。いま自分が何を感じているかも、ヒントのうちですよ。