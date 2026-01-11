獅子座・女性の運勢

無我夢中になって何かに打ち込みたい欲求の強まる今週です。そもそも最近その傾向が強かったですが、いまはそのピーク。いま関心が向かうのは仕事面や、自分自身の健康方面かも。実際、心身を強くするには最適な時期なので、こうなりたいという自分に近づけるための運動、筋トレは効果的でしょう。すでにやっているなら大きな成果も出ているはず。ストイックさに適したときですが、ただ度を超すと一気にゆるい生活を求めることも。それも適度には必要です。頑張るときと、休養＆リラックスのバランスをうまくとってね。

獅子座・男性の運勢

自分自身の強い意志や行動意欲に沿って集中して何かに向き合いたいとき。いまは仕事関連や自分自身の健康面（体をより健やかに強くする行動など）に適したタイミングで、ここまでの経緯ですでにそれを感じ、思いきって取り組んだ結果、何らかの成果をつかんでいる人も多いでしょう。筋トレや有酸素運動などを習慣化するのにも向いたストイックなときです。ただ、あまりそちらに傾くと、反動で一気に自分を緩めたくもなるのが今週かな。休養やリラックスも成長には必要な要素です。長く何かを続けるには、そんなバランスのとり方もうまくなる必要がありますね。