乙女座・女性の運勢

自分のやりたいことがはっきり見え、具体的な行動を起こしたくなるパワフルな時期が続きます。すでに少し前からこの流れにあるので、集中して取り組んだことは一定の成果を実感できているのでは。「自分で考え、やりたいようにやる」がいまいちばんよいやり方ですね。ただ、乙女座の周囲には「なぜそこまで頑張るのか？」と思っている人も多いよう。意見の衝突もあり得る今週ですが、人は人です。現状は乙女座のほうがより「先を見ている」、こういう可能性もありますね。引き続き単独行動はアリです。

乙女座・男性の運勢

「自分は何を求めているのか」が非常にクリアに理解できるとき。それはとても感覚的なもので、同時に「それを現実にするためにいま何をする必要があるか」もわかっている乙女座です。ここしばらく続くこの傾向のおかげで、すでに何らかの行動で結果を出している可能性もあるでしょう。自分の直感を信じ、引き続き行動してほしいいまですが、周囲の人はそのモチベーションを理解しません。いまは単独行動に向くときなので、「人はそれぞれだ」と解釈し足を止めないのが賢いです。人によってタイミングは違うんですよ。