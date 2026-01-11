天秤座・女性の運勢

家族との生活や日常の過ごし方のになかに、「いまの自分にとても適したパターン」のようなものを見出すとき。これはここ最近の流れのなかでつかんだものでしょうが、「判断基準を日常において、きちんと自分でコントロールしていきたい」。こういう強い気持ちなのかも。ただ社会面は天秤座にまだまだ期待し、自分たちの流れに合わせてくれることを期待してきます。今週はそこがぶつかるときかな。今後はだんだんにバランスのとり方も見えてきそうですが、いまは自分を貫きましょう。期待に応えるかどうかも含め、自分で選択すべきです。

天秤座・男性の運勢

「どういう暮らし方、日常の過ごし方をするかがいかに自分にとって重要か」を深く理解する時期。最近は家族との時間や自分の日々の習慣などを、しっかり見直す流れにいました。が、その経験のなかで多くに気づき、手ごたえを得たのでしょう。ただ社会面ではまだまだ天秤座に対する期待が大きいよう。求められることも多いですが、そのなかで「日々のハンドルは自分自身が持つ」。この感覚がカギを握りそうです。いまは自分を優先して大丈夫。少しずつバランスのとり方を覚えていってください。