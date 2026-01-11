蠍座・女性の運勢

外側から入ってくる強く、ある意味、容赦ない刺激が蠍座の深い部分を動かすとき。最近少しずつ何かが変わり始めていると感じませんか。新しくなりたいと思いつつまだ具体的な行動にそこまで移せていないなら、いまはやってくるきっかけや人との出会いに従って、まずは動き出すことが大事です。すでにそれを実践しているなら、まだまだわからないなりにも何かをつかみかけているはず。一度は「そこまでやらないといけないの？」と思うようなものでも、やってみればいまいちばん必要なものだとわかるでしょう。

蠍座・男性の運勢

人の言動やいま起こる新たな展開に刺激され、次第に蠍座の深い部分も動き出す重要なタイミング。いま出会うものはある意味容赦なく、蠍座に積極的かつ具体的な行動を促してくるでしょう。そもそも最近はその流れがあり、「そこまでしなくちゃいけないの？」と思うことも多いものの、いざ従って動いてみれば、それが非常に重要だったということもわかるはずです。心揺れる時期ですが、新しくなっていきたい思いが本物なら、できるだけこの流れには乗りましょう。そして経験のなかで、自分のなかで起こる変化を感じていってください。