射手座・女性の運勢

前向きな意味でいま非常に現実的＆シビアになっていそうな射手座です。それは特に社会面、金銭面で顕著かも。いままでは何となくまあいいか…で物ごとを受け入れがちでしたが、自分自身の価値に対しより客観的になり、それを高めたいと感じるときでしょう。もし求めるものがあるのなら、いまは具体的な行動に向きます。収入を上げたいなら（たとえば）、どうすれば上がるのかを考え行動に移して。条件などを提示するのにも向くときです。向上心も強いので、目指すものがあるなら目標を立てましょう。

射手座・男性の運勢

自分自身を冷静かつ現実的な目でジャッジする感覚の強い時期。いまの自分の状況や行動は、はたして自分の求める内容と合致しているのか。最短かつ、最適な道筋を見つけようという意識が強く働くときでしょう。少し前からこの感覚があったのなら、それに沿っていろいろなことを見極め、今後自分はどうするべきなのかがかなりシンプルにわかっていそうです。特に金銭面や自分の仕事のスタイルなどが、その対象になりやすいよう。ある程度周囲の期待に応え、なりゆきに任せる鷹揚さも重要ですが、いまは自分自身の目的意識がかなりプラスに働きますよ。