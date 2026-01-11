山羊座・女性の運勢

直感力、意志力が非常に鋭く働くエネルギッシュなタイミング。最近一気に調子を上げてきている山羊座ですが、今週はそのピークかも。いまの自分にいちばん必要なのは何か、深く理解しシンプルに行動に移せていそうです。単独行動に向く時期で、すでに十分な効果を上げていることも。ただ、パートナーや親友を筆頭とした親しい身近な人たちとは、どうも感じていることの差があるよう。周囲は「そこまでやる必要ある？」と言いがちで、結果的にブレーキになります。いまはわかってもらおうとしなくていいですよ。そのぶん動きましょう。

山羊座・男性の運勢

いまの自分に必要なことを直感的に理解できる鋭さと、それを具体的な行動に落とし込んですぐに実行できる俊敏さを同時に兼ね備えた、非常にパワフルな今週です。この傾向はすでに少し前からあったので、何らかの成果は出せているところかも。シンプルに動き回れる時期ですが、パートナーや親友など身近な人たちとは見ているものが違うよう。周囲は「どうしていまそこまでやるの？」と言いがちです。人に意見や同調を求めるとせっかくの勢いにブレーキがかかるので、いまは単独で進みましょう。得られるものは大きいですよ。