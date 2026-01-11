水瓶座・女性の運勢

自分のなかに長くあった当たり前、常識や習慣を改訂したい気持ちにかられるとき。最近自分を深く振り返る時間を持ちつつある水瓶座ですが、その結果「本当に自分が求めているもの、本当に自分にあっているもの」に対して、うまく焦点が合わせられているのかもしれません。そして、その視点から見ると特に社会面や日常生活にある不要なもの、不確かなものも際立って見えてくるのでは。普段より、より正直で融通の利かなさが強まる時期でもあるので、そこが少し厄介かな。ただ、いま感じていることは正しいですよ。少しだけバランスを取りながら、その思いを大事にしてください。

水瓶座・男性の運勢

内なる自分の強い声、直感に従いたい気持ちが高まる、非常にパワフルなとき。最近の水瓶座は改めて自分の本音と向き合う時期を過ごしてきていますが、そのなかで気づいた重要な何かがあるよう。そして、その視点に照らし合わせてみると、周囲の期待に応えるために仕事などに従事するのはだいぶしんどく感じられるかな。普段よりそこにある不安定さ、不確かさが見えてしまうのかも。現状はある程度バランスをとることも大事ですが、妥協する方向には進まないでください。いまはあなたの感覚のほうが正しいです。