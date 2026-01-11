魚座・女性の運勢

対人関係が非常に活発な時期が続きます。いまは新たな出会いや関係性が広がりやすく、そこから強い刺激を受け取ることも多いよう。魚座の感覚からすると、「そんなにやるの？」と思うくらいアグレッシブな人もいるようですが、何か感じるものがあるなら、一緒に行動してみるのもいいのでは。すでにこの流れに乗りつつある人は、何らかの成果、手ごたえを得ているかもしれません。もし、今後、より新しい自分になっていきたいのなら、積極的に行動している人とかかわりましょう。ときにはマイペースの外に出てね。

魚座・男性の運勢

積極的、かつ実行力のある人との出会い、かかわりが非常に増えるパワフルな時期。いまはそういった人たちから強い影響を受け、魚座の深い部分も次第に目覚めていくときのよう。最初は相手の行動力に驚き不安を覚えそうですが、何かを実際に切り開いていく人というのは、そういうものなのかもしれません。避けず、むしろ食らいついていければOK。すぐに同じことをしなくてもいいので、前向きに受け止めてください。すでにそういう相手と出会い、刺激を受け取っているのなら、何らかの手ごたえも感じていそうですね。