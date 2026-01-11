»³Íü»³²Ð»ö¡¢¾ÆÂ»50¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡¡¾åÌî¸¶»Ô¡¢¿·¤¿¤Ë1À¤ÂÓÈòÆñ»Ø¼¨
¡¡»³Íü¸©¾åÌî¸¶»Ô¤ÎÀð»³¡Ê1138m¡Ë¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ä¼«±ÒÂâ¤Ï11Æü¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ±ä¾ÆÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï11Æü¸áÁ°7»þ»þÅÀ¤ÇÌó50¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£»Ô¤Ï¿·¤¿¤Ë1À¤ÂÓ2¿Í¤ËÈòÆñ¤ò»Ø¼¨¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï·×77À¤ÂÓ145¿Í¡£
¡¡¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¤Ï²Ð¤¬ºÇ¤â¶á¤¤½»Âð¤Þ¤Ç50m¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢11ÆüÄ«»þÅÀ¤Ç¤Ï±ä¾Æ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢µ÷Î¥¤Ï250m¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åÌî¸¶»Ô¤Ë¤Ï¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÂç·î»Ô¤Ç¤Ï10ÆüÌë¤«¤éÉ÷Â®5mÄøÅÙ¤¬Â³¤¡¢11Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®16.2m¤ò´ÑÂ¬¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ï8Æü¸áÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£